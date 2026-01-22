Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

Cae "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

La presidenta reiteró “cero impunidad a la ”, ante denuncias de colusión entre la delincuencia y autoridades.

“Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla.

La mandataria federal llamó a que haya denuncias, investigaciones y detenciones, así como un juicio justo.

Lee también

“Cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada”, agregó.

