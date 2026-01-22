La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró “cero impunidad a la corrupción”, ante denuncias de colusión entre la delincuencia y autoridades.

“Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla.

La mandataria federal llamó a que haya denuncias, investigaciones y detenciones, así como un juicio justo.

“Cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada”, agregó.

