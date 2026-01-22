El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el combate del huachicol, particularmente en el estado de Puebla, fueron detenidos líderes y operadores de grupos dedicados al robo de hidrocarburos, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Puebla, García Harfuch destacó la detención de cuatro personas en la autopista México–Veracruz, a la altura del municipio de Esperanza, quienes transportaban 250 litros de residuos y más de 40 mil litros de combustible de procedencia ilícita, una de las acciones más recientes contra el llamado huachicol en la región.

Asimismo, informó sobre la captura de Gualberto N., alias “El Guayabas”, considerado un objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos en los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca e Ixtacuixtla, zonas identificadas por su alta incidencia en este delito.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio”, señaló el titular de la SSPC, al reconocer la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y de las autoridades estatales.

García Harfuch subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y han permitido debilitar estructuras criminales que no solo participan en el robo de hidrocarburos, sino que también están vinculadas con extorsión, homicidios y narcomenudeo, afectando directamente a sectores productivos y a las principales vías de comunicación del estado.

Suman mil 365 personas detenidas por delitos de alto impacto en Puebla

De acuerdo con el informe presentado, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto en Puebla, además del aseguramiento de 435 armas de fuego, 346 kilogramos de droga y la destrucción de un laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

En el caso específico del huachicol, también se realizaron cateos en el municipio de Tepeaca, donde se aseguraron más de 74 mil litros de gas LP, 25 vehículos tipo cisterna y tres vehículos adicionales, utilizados presuntamente para el trasiego ilegal de combustible. En Tecamachalco, nueve integrantes de un grupo delictivo vinculado con este delito fueron detenidos tras el cateo de un inmueble, donde se decomisaron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

El secretario de Seguridad detalló que uno de los generadores de violencia más relevantes detenidos en la entidad fue Enrique N., alias “El Carreteras”, identificado como líder de una célula criminal relacionada con el robo de hidrocarburos, extorsión, narcomenudeo y homicidios.

García Harfuch señaló que el combate al huachicol se ha visto reforzado por operativos conjuntos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y desarticular redes completas de operación criminal.

En paralelo, el funcionario federal destacó una reducción de 41 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Puebla entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, así como una disminución de 11 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con el año anterior, resultados que atribuyó al fortalecimiento de la presencia territorial y a la inteligencia operativa.

“El combate al mercado ilícito de combustibles es una prioridad, porque estos grupos no solo roban recursos de la nación, también generan violencia y desestabilizan comunidades enteras”, afirmó García Harfuch, al reiterar el compromiso del gabinete de seguridad para seguir trabajando de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales.

