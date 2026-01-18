San Miguel de Allende, Gto.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es "una característica del momento histórico que estamos viviendo" por la Cuarta Transformación.

Al encabezar el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí, del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, Sheinbaum Pardo insistió en que se debe pedir perdón.

Al destacar el humanismo mexicano y acusar racismo y discriminación, la titular del Ejecutivo federal recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por "las atrocidades" contra los pueblos originarios.

"No porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios, hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón.

"Y vamos a seguir insistiendo en ello", declaró.

En la Constitución, dijo, por primera vez en la historia están reconocidos todos los derechos de los pueblos indígenas.

"Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México", expresó.

"Estamos viviendo una nueva etapa histórica en nuestro país, y ese es el reconocimiento de los planes de justicia", agregó. Recordó que se creó el Fondo para la Atención Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que ahora tendrá más recursos.

En la asamblea, la presidenta Sheinbaum leyó un fragmento del último libro de López Obrador, "Grandeza", en el que reitera "rendir un tributo a los pueblos originarios del México antiguo".

Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), destacó distintos avances del Plan que abarcan a 111 comunidades indígenas y en beneficio de 119 mil personas.

Los pueblos indígenas siguen en pie y son ejemplos de soberanía y defensa ante las amenazas externas, comentó Regino.

Representantes de los pueblos agradecieron a la Mandataria federal porque el Plan se reforzó, y después de cuatro años se ha permitido que sean atendidos: "Por primera vez han volteado a ver nuestras demandas históricas".

De acuerdo con el titular del INPI, se han invertido más de 793 millones de pesos en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro en los temas de Lugares Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra y Territorio; Gobierno Tradicional y Bienestar Común.

