La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México.

Durante la inauguración de la segunda etapa del Paseo de las Heroínas de la Historia de México, con seis nuevas esculturas de ancestras sobre la avenida Paseo de la Reforma, Sheinbaum Pardo reivindicó la figura de Malitzin y comentó que las figuras son un símbolo firme contra el racismo, clasismo y machismo.

"Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México, no se entiende México ni su presente, ni el horizonte de igualdad y respeto al que aspiramos como sociedad en transformación con un maravilloso legado de grandeza", expresó.

Sheinbaum Pardo reivindicó la figura de Malitzin y comentó que las figuras son un símbolo firme contra el racismo, clasismo y machismo. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

La Mandataria federal reconoció que las mujeres indígenas han sido invisibilizadas o relegadas, y ahora ocupan un espacio históricamente reservado para héroes y gestas.

Lee también Josefa González-Blanco y su polémico paso por la política con AMLO

"Las mujeres indígenas son parte fundamental de la historia y que su dignidad no admite jerarquías ni exclusiones que su dignidad", añadió.

Sobre Malitzin apuntó que durante años enseñaron que era símbolo de traición, pero en realidad su vida refleja la condición de una mujer indígena inmersa en un mundo de violencia, de invasión y despojo, "que hizo uso de su palabra y de su conocimiento lingüístico para sobrevivir".

"Reconocerla hoy no es reabrir viejas heridas, es cerrar una deuda histórica", mencionó.

Llamó a honrar a los pueblos originarios y a las mujeres indígenas.

Sheinbaum inaugura seis nuevas esculturas de ancestras sobre la avenida Paseo de la Reforma. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció a todas las mujeres indígenas y a las ancestras que "abrieron camino cuando no había camino".

"Hoy sumamos a seis nuevas esculturas de nuestras ancestras, mujeres indígenas que rinden homenaje a millones de mujeres que han construido este país con mucho esfuerzo y con mucha visión", dijo Brugada.

Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que durante siglos se enseñó una "historia incompleta" en la que "las mujeres apenas aparecían": "La historia se abre, se reivindica (...) La develación de estas estatuas es un gesto que va más allá del homenaje, es un acto de reconocimiento y justicia, un acto que demuestra el compromiso de nuestra primer mujer presidenta".

Valeria Valero, coordinadora nacional de Monumentos Históricos, celebró la develación de las esculturas de las mujeres que han sido "la base, nuestro pilar" en la historia de México.

Inauguración de la segunda etapa del Paseo de las Heroínas de la Historia de México, en Paseo de la Reforma. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también Gertz Manero será embajador en Reino Unido, revela Sheinbaum

"Es la reivindicación histórica de las mexicanas de todos los tiempos", dijo Valero al señalar que había un "patriarcado" sobre Paseo de la Reforma.

La actriz Jesusa Rodríguez urgió a una ciencia con perspectiva de género y destacó la figura de Malitzin que "fue denigrada por siglos".

Marisela González, representante del pueblo Hñähñu, señaló que a las mujeres indígenas se les ha relegado de la historia mexicana y agradeció el homenaje a las ancestras. Pidió no olvidar a las mujeres afromexicanas.

La Mandataria federal estuvo acompañada de las mujeres integrantes de su gabinete legal y ampliado, vecinas, representantes de pueblos y barrios, así como de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr