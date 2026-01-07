Más Información

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece este miércoles su habitual conferencia matutina para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país e internacionales.

Sigue aquí la ponencia de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y conoce los detalles de su gobierno.

07:42.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, detalla los avances de este programa, así como los próximos planteles de bachillerato tecnológico por inaugurar.

07:39.- La Presidenta habla sobre el programa La Escuela es Nuestra.

07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]