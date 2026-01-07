La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Más Información
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece este miércoles su habitual conferencia matutina para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país e internacionales.
Sigue aquí la ponencia de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y conoce los detalles de su gobierno.
07:42.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, detalla los avances de este programa, así como los próximos planteles de bachillerato tecnológico por inaugurar.
07:39.- La Presidenta habla sobre el programa La Escuela es Nuestra.
07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
