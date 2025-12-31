Personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó el retiro y reacomodo de comerciantes ambulantes en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde se lleva a cabo el evento de música electrónica para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El operativo estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien un día antes anunció que cuidarían que no hubiera interferencia de ambulantes en la zona del evento.

Algunos de los comerciantes fueron reubicados, como vendedores de ropa en la calle de Génova.

Por otro lado, ambulantes que ofrecían alimentos como tacos y elotes fueron retirados debido al uso de cilindros de gas y aceites hirviendo, aseguraron trabajadores de Gobierno.

Gobierno capitalino reubica a comerciantes ambulantes en Paseo de la Reforma por celebración del Año Nuevo; otros son retirados. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)

El personal que vigilaba la instalación de ambulantes estuvo acompañado de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

César Cravioto aseguró que también se vigilaría la venta de bebidas alcohólicas en los negocios cercanos a la Glorieta del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma.

"Las tiendas de conveniencia no pueden vender después de las 22:00 horas de la noche y los restaurantes, según los permisos que tenga cada uno de los restaurantes. Sobre todo nos vamos a concentrar, por supuesto, en la zona de Reforma”, mencionó el 30 de diciembre en conferencia de prensa al lado de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

