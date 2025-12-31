A pesar de que el Gobierno capitalino señaló que inhibirá el ambulantaje sobre Paseo de la Reforma durante el concierto de Año Nuevo, ya hay vendedores ambulantes en la zona, ofertando desde sombreros alusivos con Feliz Año Nuevo 2026, serpentinas y playeras.

Al mismo tiempo, cuadrillas de la Secretaría de Gobierno (Secgob) local ya se preparan para regular a los informales.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Desde Paseo de la Reforma a la altura de Reforma 222, a la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia, ya hay decenas de comerciantes con productos para recibir el siguiente año.

Están instalados de a dos y tres puestos ambulantes, con sus carpas, con mantas y carritos.

A la altura de Calle Niza se ubican cuatro carpas y los vendedores ya se preparan para ofrecer desde chamarras, sudaderas, sombreros, serpentinas, carteles y manos de plástico para recibir el Año Nuevo.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

A su vez, turistas y capitalinos se acercan para comprar lo necesario para recibir el siguiente año.

Este martes el secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó que se cuidará que no haya ambulantaje en el Paseo de la Reforma que interfiera con la movilidad de los asistentes durante el concierto de música electrónica que tendrá lugar este 31 de diciembre.

