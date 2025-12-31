Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Sólo faltan unas horas para la llegada del Año Nuevo a la Ciudad de México, y miles lo recibirán en el Paseo de la Reforma con un concierto que promete ser “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

Si eres de los que darán la bienvenida al 2026 a todo volumen, en EL UNIVERSAL te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas del gran evento de este miércoles 31 de diciembre.

Lee también Con ponche incluido: este será el menú de "El Torito" este 31 de diciembre

Los asistentes al concierto podrán disfrutar de ocho DJ's, que tocarán en las inmediaciones del Ángel de la Independencia: MGMT DJ Set, de Estados Unidos; Arca DJ Set, de Venezuela; Kavinsky-Live, de Francia; Mariana BO, de México; 3BALLMTY, de México; VEL, de Francia; Ramiro Puente, de México; y Jehnny Beth de Francia.

La última noche del año se vive bailando. Paseo de la Reforma se transforma en una gran pista a cielo abierto para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una fiesta electrónica sin precedentes. ✨🪩



MGMT DJ Set, @arca1000000, @kavinsky, @djmarianabo, @3BallMTY, VEL, Ramiro… pic.twitter.com/FiZBjpna02 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 26, 2025

¿A qué hora inicia el concierto de fin de año en Paseo de la Reforma?

El concierto para despedir el 2025 y dar la bienvenida con el mejor ambiente al nuevo año arrancará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada del jueves 1 de enero, con una fiesta de música electrónica, juegos de luces y, por supuesto, los mejores pasos de baile.

La entrada al evento será gratuita y se espera una asistencia de alrededor de 200 mil personas -incluso superando la afluencia del concierto del año pasado de Polymarchs que tuvo lugar en este mismo punto de la CDMX-, así que prepárate y sal de casa con anticipación para que agarres lugar.

Lee también Aumentan precios de alimentos para la cena de Año Nuevo

¿Cuál será el clima para este Año Nuevo en la CDMX?

Si tienes previsto acudir al concierto de música electrónica en el Paseo de la Reforma no olvides ir bien preparado con varias capas de ropa pues se espera una madrugada fría para este 1 de enero, con un descenso en las temperaturas de entre 1 a 6°C en las primeras horas del día, de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl