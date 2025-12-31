Más Información
Año Nuevo 2026: Más de mil policías vigilarán el concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma
"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
Un total de mil 360 policías vigilarán el concierto para celebrar el año nuevo 2026 que se realizará en la glorieta del Ángel de la Independencia este miércoles 31 de diciembre.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los más de mil 300 uniformados estarán apoyados con 288 vehículos, 15 motocicletas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea “Águila” y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.
Lee también Familias se preparan para asistir al festejo de Fin de Año en Paseo de la Reforma; "La idea es reunirnos y ya luego venir terminando la cena"
El evento iniciará a partir de las 18 horas de este miércoles 31 de diciembre y concluirá hasta las 2 de la mañana del 01 de enero del 2026.
A los conductores que pasen por la zona cerrada (Paseo de la Reforma, desde la Fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Ahuehuete) la SSC recomendó usar las siguientes alternativas viales:
- Al Norte: Circuito Interior, Lieja, avenida de los Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Al Sur: Circuito Interior, Eje 3 Poniente Río Misisipi, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc
- Al Oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Rivera de San Cosme
- Al Poniente: Eje 2 Norte Manuel González, avenida Chapultepec y Antonio Caso
Lee también CAMe llama a evitar la quema de pirotecnia y fogatas este Año Nuevo; contaminantes pueden ocasionar daños en la salud, recuerda
La Policía de la Ciudad de México recomendó a los asistentes al concierto de música electrónica:
- Anticipar la salida para llegar con tiempo al evento
- Usa ropa y calzado cómoda
- Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad
- Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes
- Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión
- No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes; en caso de que haya condiciones de riesgo o sean inseguras, retirarse del lugar
- En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
- Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano
- Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]