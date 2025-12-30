Más Información

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (), exhortó a la población a celebrar estas sin quema de pirotecnia o encendido de fogatas, para prevenir la acumulación de , que puedan deteriorar la calidad del aire y ocasionar daños en la salud de la población, especialmente en los grupos más sensibles.

En un comunicado, la CAMe indicó que en caso de que la sea muy mala o extremadamente mala, se recomienda a la población:

  • Permanecer en casa con las ventanas cerradas para evitar que el aire contaminado ingrese; es importante asegurar que no haya otras fuentes de combustión al interior, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas.
  • Utilizar cubrebocas KN95 en caso de estar en exteriores.
  • Evitar actividades vigorosas al aire libre en la mañana del 1 de enero, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.
  • Reportar incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.

Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
La Comisión recordó a la población que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire por partículas y por ozono, se hicieron más estrictas (a partir del 26 y 27 de diciembre de 2025, respectivamente), con la intención de que sean más protectoras de la salud.

La implementación de estos nuevos límites más exigentes podría derivar en una disminución en los días que se cumpla con los estándares de calidad del aire, lo cual resultará de la mayor rigurosidad de las normas y no de un incremento de la contaminación.

