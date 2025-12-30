El último día del año para la verificación de emisiones vehiculares será este miércoles 31 de diciembre. Por ello, en EL UNIVERSAL, contamos todos los detalles, tanto horario como engomado que califica para esta última jornada.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los centros de verificación de emisiones vehiculares sí brindarán servicio este miércoles 31 de diciembre, pero con un horario modificado.

De acuerdo con la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), mañana los verificentros operarán en un horario especial de 8:00 a 15:00 horas.

La dependencia hizo un llamado a los propietarios o poseedores legales de vehículos matriculados en la capital a tomar previsiones y acudir con anticipación, ya que después de ese horario se suspenderán las actividades.

Refirió que la medida se apega a lo establecido en la normatividad vigente en materia de verificación vehicular en la Ciudad de México.

¿Qué placas se podrán verificar?

Para este último día, los vehículos a verificar serán aquellos con engomado azul, es decir, de placas con terminación 9 y 0.

