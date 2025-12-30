El secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó que se cuidará que no haya ambulantaje en el Paseo de la Reforma que interfiera con la movilidad de los asistentes durante el concierto de música electrónica que tendrá lugar este 31 de diciembre.

Recordó que el año pasado hubo una romería de fin de año sobre Reforma, por lo que las carpas instaladas en los alrededores del Ángel de la Independencia impedían el libre tránsito de la población.

“Hoy no tenemos ese escenario, por lo tanto, la movilidad de la gente va a ser mucho más fluida, pero de todos modos, va a ser de los puntos que vamos a cuidar: que no haya interferencia de ambulantes para la gente que vaya al evento”, dijo.

Cravioto Romero adelantó que se implementará un operativo en coordinación con distintas dependencias de la CDMX para garantizar la seguridad de los asistentes en el concierto que se alista para recibir el 2026.

Precisó que se cuidará que no haya vendedores de alimentos que hagan uso de tanques de gas o freidoras que pongan en riesgo a la población, ni venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sobre el Paseo de la Reforma.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que en dicho operativo participarán dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil, la Consejería Jurídica y el INVEA, para cuidar de todos los asistentes del evento y garantizar la seguridad.

“Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas. Primero (con) Seguridad Ciudadana, para temas de que no haya violencia, que no haya problemas con los asistentes. Segundo: para que no haya personas que quieran vender comida, sobre todo con tanques de gas, con freidoras, que pongan en riesgo a la gente”, dijo.

Asimismo, indicó que se vigilará que los establecimientos mercantiles no vendan alcohol pasando los horarios que tienen permitido, particularmente en la zona de Reforma.

“O sea, las tiendas de conveniencia no pueden vender después de las 22:00 horas de la noche y los restaurantes, según los permisos que tenga cada uno de los restaurantes. Sobre todo nos vamos a concentrar, por supuesto, en la zona de Reforma”, indicó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que esperan recibir a más de 200 mil personas en el Paseo de la Reforma durante este evento, por lo que será “una fiesta de las más importantes que vamos a tener en este año”.

