Debido a la Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo con la que el Gobierno capitalino abrirá este 2026 sobre Paseo de la Reforma, el Metrobús anunció modificaciones en la Línea 7.

Señaló que para este miércoles 31 de diciembre, cuando se presentarán DJs de todo el mundo, no se ofrecerá servicio desde Campo Marte hasta Chapultepec, de 5:00 a 11:30 horas.

En el mismo horario el Metrobús tampoco operará desde Campo Marte a París.

Este fin de año también habrá música electrónica. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Mientras que de la estación Indios Verdes a Campo Marte el servicio será regular desde las 5:00 a 11:30 horas.

Para recibir el año nuevo, desde las 18:00 hasta las 2:00 de la mañana, Paseo de la Reforma se ambientará con Kavinsky, 3BallMty, Jehnby Beth, Ramiro Puente, Arca DjSet y MGMT DjSet.

