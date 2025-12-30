Un ciudadano extranjero que presuntamente está relacionado con una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama, fue detenido tras el asalto a un hombre en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que efectivos que patrullaban por la colonia Escandón dieron cuenta de un sujeto que amagaba a otro con un arma blanca, en las calles Presidente Miguel Alemán Valdez y 13 de Septiembre.

El sujeto amagaba a otro con un arma blanca, en las calles Presidente Miguel Alemán Valdez y 13 de Septiembre, de la colonia Escandón. (30/12/2025). Foto: Especial

A pesar de que los oficiales le marcaron el alto al agresor, escapó en una motocicleta, sin embargo fue interceptado metros adelante.

Al realizarle una revisión le encontraron un cuchillo, un teléfono y dinero, motivo por el cual fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

La SSC aseguró que el detenido estaría vinculado con el robo de un reloj a un ciudadano canadiense, registrado el pasado 27 de octubre en Polanco, así como con un intento de robo.

Además de que en días pasados se han capturado a otros cuatro integrantes de la célula delictiva, precisó la Secretaría.

