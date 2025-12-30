Dos sujetos fueron aprehendidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) señalados por su participación en el ataque a tiros en contra de una pareja que viajaba en un auto por calles de la alcaldía Venustiano Carranza, de las cuales, una falleció.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte recibieron la alerta por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Japón y Jerusalén en la colonia Romero Rubio, por lo que dieron aviso a policías en campo.

En el lugar, los uniformados encontraron un coche con una mujer y un hombre a bordo, ambos con heridas. Un joven informó a los oficiales que mientras viajaban en el auto, dos sujetos en moto se les emparejaron y los atacaron a tiros, aseguró la SSC.

Paramédicos que se trasladaron al sitio atendieron a la mujer de 24 años, que presentaba una herida en el glúteo y otra en la pierna, mientras que el hombre de 40 años fue certificado sin signos vitales.

Los monitoristas del C2 Norte realizaron un cerco virtual a través de las cámaras de vigilancia y ubicaron a los probables responsables cuando viajaban en la motocicleta por calles de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Los sospechosos fueron alcanzados por policías asignados a la zona en el cruce de la avenida 412 y la calle 1503. Tras una revisión se les aseguraron dos armas de fuego y 15 cartuchos útiles, por lo que fueron detenidos, informó la SSC.

Uno de los sospechosos presentaba una herida en un glúteo, por lo que fue llevado a un hospital con custodia, mientras que el otro sujeto fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

