Ecatepec, Méx.— Los delitos de alto impacto disminuyeron 25% y 33% el homicidio doloso, en el municipio de Ecatepec, debido a las estrategias de seguridad implementadas de manera coordinada en las Mesas de Paz, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Las cifras corresponden a las incidencias delictivas registradas entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de este año, comparado con el mismo periodo, pero de 2024.
La gobernadora mexiquense encabezó la Mesa de Paz en instalaciones del C5 de Ecatepec, con la presencia de la alcaldesa Azucena Cisneros; refirió que la FGJEM compartió las reducciones de incidencias. El robo de vehículo con violencia redujo en 37%, indicó.
