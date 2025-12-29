Con una ceremonia luctuosa, reconocieron al policía segundo Román Martínez Estrada, quien murió el 28 de diciembre en la respuesta a un robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón.

Primero se realizó una misa de cuerpo presente, para posteriormente realizar la ceremonia póstuma encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, y donde estuvieron presentes integrantes de todas las subsecretarías y direcciones generales, así como familiares, amigos y mandos de Martínez Estrada.

En la ceremonia, registrada en las instalaciones del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza, se montó una guardia de honor para el elemento con más de 30 años dentro de la Policía capitalina y se realizó el último pase de lista.

Realizan misa de cuerpo presente para despedir al policía Román Martínez (29/12/2025). Foto: Especial

Pablo Vázquez reconoció la responsabilidad de Román hasta su último día de servicio.

"Ser policía no es solamente portar un uniforme o una placa; es asumir una responsabilidad profunda para cuidar, por encima de todo desafío, la integridad y la vida de los demás. Es comprender que cada acto de servicio tiene un impacto real en la tranquilidad de una familia, en la seguridad de una comunidad, y en el presente y futuro de nuestra sociedad. Así entendió Román su labor y así la ejerció hasta el final", mencionó.

El secretario también hizo un llamado a las mujeres y hombres policías para no descansar hasta detener al último de los implicados en el asesinato del policía segundo.

Dan el último pase de lista para despedir a Román Martínez (29/12/2025). Foto: Especial

