Más Información
Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO
Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca
Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro
VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento
El Metrobús dio a conocer que a partir del lunes 5 de enero de 2026, finalizará el servicio de apoyo que circulaba de Glorieta Cuitláhuac a la Alameda Tacubaya, que operó desde noviembre de 2023, como alternativa ante los cierres por la modernización de la Línea 1 del Metro.
En un comunicado, el Metrobús precisó que tras la apertura total de la Línea 1 del Metro en noviembre pasado, este servicio se da por concluido ya que cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía.
Lee también Prepárate para el frío en Año Nuevo; este será el clima en la CDMX del 30 de diciembre al 1 de enero
En tanto, las rutas que continuarán prestando servicio en la Línea 7 son:
- Indios Verdes - Campo Marte
- Hospital Infantil La Villa - Campo Marte
- Indios Verdes - La Diana
- Hospital Infantil La Villa - La Diana
- Garibaldi - Campo Marte
El medio de transporte precisó que los autobuses de 12 metros serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes- La Diana, por lo que aún circularán sobre el Paseo de la Reforma.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]