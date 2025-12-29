El Metrobús dio a conocer que a partir del lunes 5 de enero de 2026, finalizará el servicio de apoyo que circulaba de Glorieta Cuitláhuac a la Alameda Tacubaya, que operó desde noviembre de 2023, como alternativa ante los cierres por la modernización de la Línea 1 del Metro.

En un comunicado, el Metrobús precisó que tras la apertura total de la Línea 1 del Metro en noviembre pasado, este servicio se da por concluido ya que cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía.

En tanto, las rutas que continuarán prestando servicio en la Línea 7 son:

Indios Verdes - Campo Marte

Hospital Infantil La Villa - Campo Marte

Indios Verdes - La Diana

Hospital Infantil La Villa - La Diana

Garibaldi - Campo Marte

El medio de transporte precisó que los autobuses de 12 metros serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes- La Diana, por lo que aún circularán sobre el Paseo de la Reforma.

