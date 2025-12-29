Más Información

El dio a conocer que a partir del lunes 5 de enero de 2026, finalizará el servicio de apoyo que circulaba de Glorieta Cuitláhuac a la Alameda Tacubaya, que operó desde noviembre de 2023, como alternativa ante los cierres por la modernización de la Línea 1 del Metro.

En un comunicado, el Metrobús precisó que tras la apertura total de la en noviembre pasado, este servicio se da por concluido ya que cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía.

En tanto, las rutas que continuarán prestando servicio en la son:

  • Indios Verdes - Campo Marte
  • Hospital Infantil La Villa - Campo Marte
  • Indios Verdes - La Diana
  • Hospital Infantil La Villa - La Diana
  • Garibaldi - Campo Marte

El medio de transporte precisó que los autobuses de 12 metros serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes- La Diana, por lo que aún circularán sobre el Paseo de la Reforma.

