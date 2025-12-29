Más lugares para el deporte El Gobierno de la Ciudad de México planea diversas acciones para mejorar la infraestructura deportiva, entre ellas, construir y rehabilitar 500 canchas de futbol (300 gobierno central y 200 las alcaldías). Además, una clase masiva de futbol en el Zócalo capitalino. Foto: Especial

Renuevan el Tren Ligero La Ciudad de México reforzará el Tren Ligero de cara al Mundial de Futbol, pues es el medio de transporte público directo al Estadio Banorte. Actualmente se trabaja en la modernización de la terminal Tasqueña y el mantenimiento del resto de las estaciones. También se comprarán más unidades. La meta es trasladar a 180 mil pasajeros, 80 mil más que el número de personas que actualmente moviliza. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Parque elevado y ciclovía Antes del Mundial, la capital prevé terminar obras sobre calzada de Tlalpan—que conduce al Estadio Banorte—, como la ciclovía que unirá Plaza Tlaxcoaque-Renato Leduc, así como el Parque Elevado, que llegará de la zona centro a la estación del Metro Chabacano. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El Insurgente, hasta Observatorio Tras más de 10 años en construcción, el Tren Interurbano México-Toluca llegará este 2026 hasta Observatorio, proveniente de Toluca, Estado de México. El gobierno federal estima que a finales de enero operará. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Tren llegará al AIFA Para la Semana Santa, el gobierno federal prevé poner en operación la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de Lechería hacia el AIFA. El tiempo estimado del recorrido desde Buenavista es de 39 minutos. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Intervendrán la Línea 3 Una vez concluida la modernización de la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, el Gobierno de la Ciudad de México va por la intervención de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a CU. La inversión inicial es de 5 mil mdp. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Las primeras 16 Utopías Las autoridades han considerado que las 16 primeras Utopías que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) construyó durante 2025 comiencen a operar y con ello dar continuidad al compromiso de la jefa de Gobierno de alcanzar 100 espacios de este tipo en la capital durante su sexenio. A la par, iniciarán 13 más a edificarse en la Ciudad, aunque aún no se ha definido en qué alcaldías. Foto: Especial

Van por módulos de seguridad Uno de los compromisos para 2026 es la renovación de 100 módulos de seguridad para mejorar la proximidad con la ciudadanía. El pasado 10 de octubre se inauguró el módulo Amacuzac, en la alcaldía Coyoacán. Foto: Especial

Cascada de ayudas sociales Para 2026, seis programas sociales nuevos tendrán un aumento presupuestal para 2026. Por ejemplo, la Beca para Transporte para las y los Universitarios contará con 866.7 mdp; en 2025 tuvo 572.8 mdp. Foto: Especial

Reubicación de ambulantes Las autoridades de la Ciudad se han puesto como meta reordenar el ambulantaje del Centro Histórico antes del Mundial; incluso las primeras acciones serán en enero de 2026. Se prevé regresar al uso de plazas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL