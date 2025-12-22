Por la presencia de romerías en el tramo de la Línea 4 del Metrobús, se realizan ajustes en la ruta.

Sobre Avenida Hidalgo se instalaron juegos mecánicos y escenarios para la tradicional foto de Santa Claus y Reyes Magos, además de que en la alcaldía Cuauhtémoc se lleva a cabo la verbena navideña.

Debido a estas actividades, el servicio opera de la siguiente manera:

Las estaciones Delegación Cuauhtémoc y México Tenochtitlán no brindan servicio por la verbena navideña.

Asimismo, las estaciones Hidalgo y Bellas Artes permanecen sin operación.

Por la verbena navideña, el servicio se mantiene únicamente en la Ruta Norte, que va del Teatro Blanquita a Alameda Oriente y San Lázaro.

