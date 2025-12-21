Más Información
Jugos mecánicos como El Titán, El Pirata, Drop Zone y los escenarios para la toma de fotografía con Santa y Los Reyes Magos ya se aprecian sobre Avenida Hidalgo, a un costado de la Alameda Central.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó a personas que continúan con el armado de los juegos mecánicos, así como de los escenarios, como parte de la romería decembrina que autorizó el gobierno capitalino.
Por ello, el Metrobús de la línea 4, en sus estaciones Hidalgo y Bellas Artes no prestan servicio al usuario.
Además, comerciantes ambulantes continúan la venta de comida dentro de la Alameda Central y sobre avenida Juárez.
Bazar navideño
El Bazar Navideño Artesanal abrió sus puertas este domingo. Se observaron algunos comerciantes ofertando sus productos, mientras que otros locales permanecieron vacíos.
En tanto, los juegos mecánicos que se instalaron en el mismo sitio se prevé que comiencen a operar esta noche.
Los artesanos ubicados en Reforma 13 fueron reubicados tras permanecer en el Zócalo capitalino y sobre la acera de Paseo de la Reforma.
El bazar comenzó a operar, tras cinco días de retraso, pues se anunció su operación desde el 16 de diciembre pasado.
Mientras que en el Monumento a la Revolución tres carpas delimitan el espacio para la Feria de la Muñeca Lele.
El espacio permanece vacío tras el retiro de juegos mecánicos y escenarios decembrinos que fueron reubicados sobre avenida Hidalgo.
