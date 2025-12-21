La alcaldía Benito Juárez presumió que, durante 2025, hubo una reducción de 20.11% en los delitos de alto impacto, según el análisis cuatrimestral que realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México.

Este avance, que coloca a Benito Juárez como la demarcación más segura de la Ciudad de México, se refleja en indicadores concretos: el homicidio doloso bajó 31.25%; las lesiones por disparo de arma de fuego se redujeron 50%; y el robo de vehículo, con o sin violencia, descendió 25.49%, de acuerdo con el desglose de incidencia delictiva por colonias, calles y cuadrantes.

El alcalde Luis Mendoza destacó que los resultados obtenidos en este primer año de gestión son producto de una estrategia eficaz en materia de seguridad, la coordinación institucional, la inversión en tecnología y una mayor vinculación con la ciudadanía.

“La disminución de más del 20% en los delitos de alto impacto confirma que cuando hay estrategia, coordinación y decisión, los resultados llegan. En Benito Juárez, la seguridad es una prioridad permanente”, afirmó Luis Mendoza.

Como parte de la táctica operativa, la alcaldía está dividida en cinco sectores: Del Valle, Nápoles, Narvarte–Álamos, Nativitas y Portales. En el último cuatrimestre, en los sectores Del Valle, Nápoles y Portales no se registraron casos de robo a cuentahabiente saliendo de cajero, robo a pasajero de taxi con violencia, robo a casa habitación con violencia ni homicidio doloso, según cifras oficiales.

“El reto ahora es mantener esta tendencia y no bajar la guardia. Vamos a seguir fortaleciendo la prevención y la presencia territorial para garantizar tranquilidad y calidad de vida a las familias”, puntualizó el alcalde.

