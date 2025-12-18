Naucalpan, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró una empresa de rastreo satelital ubicada en Naucalpan, como parte de las acciones implementadas por la Operación Senda, ya que las investigaciones contra el robo a transporte de carga revelaron que trabajadores del lugar enviaban información a grupos criminales sobre la ubicación en tiempo real de unidades para que pudieran ser hurtadas.

El despliegue operativo, en el que participaron elementos estatales y federales, se realizó tras identificar el modus operandi en 46 municipios del Estado de México, entre el 9 y 12 de diciembre de este año, y dejó como resultado la detención de 68 personas, 26 de ellas objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de 137 inmuebles, presuntamente utilizados para cometer los delitos, entre bodegas, casas de seguridad, una empresa de monitoreo satelital y establecimientos comerciales.

Las indagatorias permitieron establecer que el delito de robo a transporte de carga se realiza fundamentalmente en caminos locales o estatales y la delincuencia utiliza inmuebles ubicados cerca de los caminos en donde atracan, “incluso con la complicidad de autoridades, pero sobre todo, de empleados de las propias empresas y de agrupaciones gremiales que aglutinan a transportistas”.

Mientras los operadores hacen fila en los accesos a los centros de distribución (Cedis) o en parques industriales, ladrones aprovechan la situación para amagarlos y privarlos de la libertad, para después abandonarlos en zonas despobladas y llevan las unidades a otros sitios donde traspalean la mercancía a cajas secas sin reporte de robo, para después abandonar el vehículo de carga hurtado.

Otro modus operandi identificado por la fiscalía mexiquense es el cometido con violencia, cuando sujetos someten a los conductores de las unidades de carga cerca de los Cedis y los obligan a subir a otro vehículo con lujo de violencia.

También obstruyen el paso en carreteras con vehículos, rocas o troncos, además de lanzar objetos desde puentes para romper cristales. Incluso utilizan armas de fuego y disparan a los parabrisas de las unidades de transporte de carga, añadió la fiscalía estatal.

Para engañar a sus víctimas, los delincuentes simulan vehículos oficiales, portando uniformes e insignias apócrifas para realizar falsos retenes y detener a los transportistas. O simulan o provocan ponchaduras de llantas de las unidades, forzan chapas para robarlas cuando están estacionadas o realizan la llamada práctica de montachoques para impactar las unidades.

Las investigaciones de la Operación Senda revelan que también son usadas “cachimbas”, es decir, restaurantes y comercios formales e informales con venta de alimentos, descanso o entretenimiento y con venta de sustancias prohibidas, donde sexoservidoras al servicio de grupos delictivos engañan a lo choferes para obtener datos sobre su carga y ruta.