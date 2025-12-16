Naucalpan, Méx.- Serán instaladas dos pistas de hielo gratuitas en Naucalpan, con el propósito de ofrecer espacios de convivencia familiar durante la temporada navideña, informó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

Al encabezar el encendió del árbol navideño en la explanada del Palacio Municipal, Montoya detalló que una de las pistas estará ubicada en esta explanada y la segunda en la colonia Valle Dorado, dentro del Parque La Hormiga, con el fin de acercar estas actividades recreativas a más comunidades del municipio.

La celebración navideña se complementará con la colocación de árboles de Navidad en la Plaza Revolución y en la zona de El Molinito, además de diversas atracciones decembrinas para que niñas, niños y adultos puedan disfrutar en familia.

Isaac Montoya realiza encendido de árbol navideño en Naucalpan; instalarán por primera vez pistas de hielo gratuitas. Foto: Gisela González Granados

Las actividades, dijo el alcalde, están pensadas para quienes no salen de vacaciones y "sigan descubriendo Naucalpan a través de espacios públicos y accesibles".

Subrayó que la Navidad es un tiempo de reflexión, unión y cercanía con los seres queridos, por lo que estas acciones forman parte de la estrategia de regeneración del tejido social impulsada por su administración.

Las pistas de hielo serán totalmente gratuitas; la ubicada en la explanada del Palacio Municipal comenzará a operar a finales de esta semana, mientras que la que se instalará en el Parque La Hormiga iniciará actividades el próximo 22 de diciembre.

El encendido del árbol de navidad en la explanada de Naucalpan se llevó a cabo en medio de fuegos artificiales, un espectáculo musical y una obra de teatro.

Cientos de naucalpenses acudieron a este evento, donde también disfrutaron de ponche y una verbena popular.

Aguinaldos se pagan en tiempo y forma: Isaac Montoya

El presidente de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio a conocer que el pago de aguinaldos a los trabajadores municipales comenzó desde hace un mes, resultado de un manejo responsable y consciente de las finanzas públicas.

Sostuvo que el recurso público pertenece al pueblo y de debe priorizar el bienestar de las familias.

"Cuando hay un manejo responsable de las finanzas y a conciencia, con sensibilidad de entender que el recurso público es del pueblo pues alcanza", comentó, tras festejar el encendido del árbol navideño.

