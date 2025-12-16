Los Reyes La Paz, Méx.-En esta temporada invernal los ayuntamientos de Los Reyes, La Paz y de Chalco instalaron pista de hielo, así como villas navideñas para que los habitantes acudan de manera gratuita.

Las autoridades de esos gobiernos locales coincidieron en que ese tipo de espectáculos atrae a las familias porque representa un ahorro para ellas y también sirve para reparar el tejido social, pues se desarrolla una convivencia entre las personas que sufren problemas económicos o familiares.

Los Reyes, La Paz y Chalco instalan pista de hielo y villas navideñas con acceso gratuito. Foto: Especial.

La alcaldesa de Los Reyes, Martha Guerrero Sánchez, dijo que su gobierno viene a recuperar la convivencia de las familias, que es lo más importante. “Es tiempo de convivir más con los hijos", expresó.

Acompañada de los tres Reyes Magos en la villa navideña anunció que vienen más sorpresas: para este 19 de diciembre se realizará el desfile navideño con carros alegóricos, el cual iniciará por la tarde en el Arco del Pueblo de la Magdalena y terminará en calle Río Bravo de la colonia El Salado, y un segundo desfile iniciará en avenida de Los Reyes y calle 9 para cerrar en los campos de futbol del centro de la localidad.

Los días 4 y 5 de enero del 2026 se efectuarán toda una serie de eventos en los que se darán regalos a los niños, con motivo del Día de los Reyes Magos.

El gobierno local instaló la pista de hielo y villa navideña en la cabecera municipal Cabecera para que niños, jóvenes y adultos de todo el municipio acudan, sean testigos y disfruten, de forma gratuita, de un espectáculo navideño este fin de año.

La pista de hielo que mide 40 por 20 metros, con una capacidad para recibir de 150 a 200 personas, no tendrá ningún costo y funcionará hasta el 12 de enero de 2026, de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a las 19:00 horas; los sábados y domingos de las 11:00 a 20:00 horas. El lugar estará bajo supervisión de elementos de Protección Civil y Bomberos, además de que se contará con una ambulancia en caso de una emergencia.

Mientras que la Villa Navideña cuenta con un arco de entrada, un nacimiento, un caramelo, cascanueces, una familia de galletas de jengibre, muñecos de nieve y regalos, para que la visiten las familias y puedan tomarse fotografías de recuerdo.

En la plaza principal de Chalco, el ayuntamiento realizó el encendido de un árbol navideño de gran tamaño y una villa invernal para que los residentes puedan ir en familia y departir momentos de esparcimiento en esta temporada de fin de año.

