A medio día de este lunes se reportó el desplome de un avión privado contra una bodega de combustibles al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que la aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros, un piloto y el copiloto.

Luego del choque contra una bodega que almacenaba gas, se desató un incendio, que fue controlado por elementos de seguridad horas después.

Los primeros reportes indicaban el avistamiento de seis cuerpos al interior de la zona del impacto, cifra que fue confirmada por la Secretaría de Protección Civil del Estado de México.

Videos revelan el momento donde la avioneta se desploma

En un video difundido en redes sociales, se observa una grabación realizada por una cámara de seguridad instalada en la zona de San Pedro Totoltepec en los límites de los municipios de San Mateo Atenco y Toluca, en donde se observa a la avioneta descender.

Durante los 27 segundos que dura el video, se muestra que a las 12:31 con 47 segundos aparece la aeronave a unos metros sobre el suelo.

Segundos después se captó cómo la aeronave desciende velozmente hasta desaparecer en el momento 12:31 con 52 segundos.

Pese a que la imagen pierde a la avioneta, se escucha un fuerte estruendo provocado por el choque contra la bodega.

En otro video, se observa cómo la avioneta cae para perderse entre los edificios, pero segundos después se alcanza a visualizar una explosión que alcanzó varios metros de altura.

