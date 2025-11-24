Más Información

Caso Carlos Manzo: cae Jaciel Antonio; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

A dos días de su regreso a la Ciudad de México, tras recibir atención médica en Estados Unidos, , la menor de dos años lesionada en la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, volvió a México, y se encuentra en buen estado de salud, afirmó su madre, Cinthya Jazmín Carrillo.

Tras haber sido atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, con apoyo de la Fundación Michou y Mau, la pequeña seguirá recibiendo atención por para recuperar la movilidad en una de sus manos, además se hará seguimiento para determinar si es necesaria una segunda cirugía o ya no.

“Fue un proceso muy duro, tanto para mí como para ella, y verla ya caminar, jugar, y hacer las cosas, es algo muy lindo de verdad”, manifestó Cinthya.

Cinthya Jazmín Carrillo, madre de Jazlyn Azuleth, menor lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa, en conferencia de prensa este 24 de noviembre 2025/ Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL
La pequeña Jazlyn Azuleth -quien fue cubierta por su abuela Alicia Matías Teodoro durante la explosión de la pipa- se encontraba en estado crítico, intubada, y con un porcentaje de entre el 20 y 25% de la superficie corporal con quemaduras, por lo que tuvo cirugías para colocar injertos de piel en las zonas afectadas.

Tras más de dos meses de recibir atención médica, ahora la menor pudo regresar a su hogar en la Ciudad de México.

Jazlyn Azuleth, menor lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa, regresa a México tras atención Médica en EU. 24 de noviembre 2025/ Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL
En conferencia de prensa, junto a la presidenta de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel, Cinthya Jazmín recordó a su madre, y abuela de Jazlyn, quien afirmó “fue una mujer fuerte” y a quién agradeció por haber cuidado de su hija cuando fue la explosión.

