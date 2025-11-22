Más Información

La Fundación Michou y Mau, para niños quemados, informó que la pequeña Matías, nieta de quien falleció en la explosión de una pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser atendida en un hospital en Texas.

Expuso que Jazlyn y su mamá llegaron a México hoy y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”, indicó.

La mamá de Jazlyn agradeció la paciencia y el interés que los medios de comunicación han mostrado ante el estado de salud de su hija.

“En estos momentos sensibles, su consideración y prudencia han sido de gran apoyo para la familia”, indicó la fundación.

Durante el incidente de la pipa en el Puente La Concordia, en redes sociales se difundió la imagen de doña Alicia quien protegió a su nieta Jazlyn.

Mientras la cargaba en sus brazos fue auxiliada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La explosión de la pipa ocurrió el pasado 10 de septiembre.

Doña Alicia Matías Teodoro falleció el 12 de septiembre tras sufrir quemaduras por la explosión en el 90 % de su cuerpo.

