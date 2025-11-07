Más Información

La de la CDMX dio a conocer que fueron dados de alta Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, los dos menores que estaban hospitalizados tras resultar afectados por la explosión de la pipa de gas en el , en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que Isaí concluyó satisfactoriamente su proceso de atención en el , mientras que Jazlyn finalizó su recuperación en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos, donde mostró una evolución muy favorable.

Con las altas de los dos pequeños, indicó la Secretaría únicamente permanece hospitalizada una persona, tras la tragedia. Se trata de Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, quien recibe atención especializada en el Instituto Nacional de Rehabilitación y a quien el personal de salud continúa brindándole todos los cuidados necesarios para favorecer su recuperación y bienestar.

“La recuperación de todos las víctimas ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional del sector salud, en el que han participado de manera solidaria y coordinada el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, instituciones cuyo compromiso permitió brindar atención inmediata y de calidad a todas las personas afectadas” indicó la dependencia.

En el caso de la pequeña Jazlyn Azuleth -quien es nieta de la señora Alicia Matías Teodoro- la Secretaría reconoció y agradeció “el invaluable apoyo de la Fundación Michou y Mau, cuya colaboración fue fundamental para el traslado y atención médica especializada de la menor Jazlyn Azuleth al Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos”.

Afirmó que gracias a esa coordinación se logró garantizar que la niña recibiera el tratamiento adecuado para su recuperación integral, reflejo del compromiso conjunto por proteger la vida y el bienestar de la niñez mexicana.

