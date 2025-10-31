Más Información

Cae el “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes; es ligado a delitos de extorsión, secuestro y homicidio

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte

, secretaria de Salud, dio a conocer que quedan dos personas hospitalizadas en la Ciudad de México, tras la en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, además de la menor , quien fue trasladada a Galveston, Estados Unidos.

En entrevista posterior a su comparecencia en el , como parte de la Glosa del primer informe, la secretaria precisó que una de las personas internadas es Isaí Santiago, nieto de Misael Cano e hijo de Tiffany Cano, quienes perdieron la vida tras la explosión.

En tanto que Jazlyn Azuleth, fue trasladada a Galveston, Estados Unidos, por la Fundación Michou y Mau.

"En estos días se han dado de alta tres pacientes, quedan hospitalizados graves dos, en la ciudad y una que está en Galveston", dijo.

Gasman Zylbermann precisó que ante la emergencia que se suscitó tras la explosión, todos los pacientes fueron atendidos en los servicios públicos sin importar si eran o no derechohabientes.

“Independiente de eso, todas las instituciones se hicieron cargo de las personas que llegaron a sus instituciones; no hubo rechazo, se atendió, de hecho hoy tenemos tres pacientes quedan hospitalizados, graves dos en la ciudad y una está mejorando en Galveston”, señaló.

Respecto al menor de año y medio que resultó afectado y que aún está hospitalizado, explicó que no fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica porque su familia no quiso, pues tanto su madre como su abuelo perdieron la vida tras la explosión. No obstante, dijo que el menor se encuentra mejorando.

