Continúa la recuperación de Jazlyn Azuleth, la menor de dos años que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y quien fue trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos, dio a conocer la Fundación Michou y Mau.

“Aunque aún queda un largo camino por recorrer, nuestra pequeña guerrera avanza con determinación, y su fortaleza sigue siendo un ejemplo de esperanza para todos nosotros”, se lee en un comunicado firmado por Virginia Sendel, presidenta de dicha fundación, publicado este 28 de octubre.

En un video que publicó en su cuenta de X, la fundación señaló que la pequeña vive con su madre en un espacio creado por el Hospital Shriners for Children, al que fue trasladada en septiembre pasado para recibir atención especializada, y donde continuará su recuperación “rodeada de cuidado y esperanza”.

❤️‍🩹 Nuestra pequeña guerrera está dando pasos firmes hacia su recuperación ❤️‍🩹

Compartimos con ustedes la historia de Jazlyn, un rayo de luz en medio de tanta desgracia.



Gracias @ShrinersTexas por hacer tanto por Jazlyn. pic.twitter.com/yXweG0wFnC — Michou y Mau (@michouymau) October 28, 2025

Lee también: Colocan ofrenda en honor a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada asesinados hace más de 5 meses

La pequeña recibió una cirugía de injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza, los cuales fueron tomados de su espalda y piernas, de acuerdo con la fundación.

Todos los días, la menor usa prendas de presoterapia en las manos y continúa su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad a través de terapia física, ocupacional y psicológica bajo seguimiento médico, detalló la fundación.

En el video de poco más de un minuto de duración, se aprecian las primeras imágenes de la pequeña Jazlyn al interior del hospital en Estados Unidos donde recibe su rehabilitación.

Jazlyn Azuleth es nieta de la señora Alicia Matías Teodoro, quien protegió a la pequeña durante la explicó de la pipa y después perdió la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr