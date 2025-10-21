Más Información

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Banamex apuesta a ser referente en innovación y excelencia: Chico Pardo

Banamex apuesta a ser referente en innovación y excelencia: Chico Pardo

Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

La Secretaría de Salud capitalina reportó la muerte de la víctima número 32 derivado de la de gas en el Puente de la Concordia en la.

Se trata de Tiffany Cano González, hija de Misael Cano Rodríguez, quien era trabajador del área de imagen urbana de la alcaldía Iztapalapa, y que también falleció derivado de dicha explosión registrada el pasado 10 de septiembre.

La joven de 17 años de edad había permanecido internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por más de un mes. Su hijo, Isaí Santiago se mantiene bajo cuidado médico en el Hospital de Tacubaya.

Lee también:

El día del accidente, Misael Cano viajaba en un automóvil junto a su hija Tiffany y su nieto Isaí, cuando los alcanzó el fuego. De acuerdo con la familia, Misael presentó quemaduras en el 100% del cuerpo y fue llevado al Instituto de Nacional de Rehabilitación, donde falleció horas después.

A un mes y 11 días de la explosión de la pipa, la Secretaría de Salud informó que suman 32 personas fallecidas, 5 siguen hospitalizadas (dos de ellos menores de edad) y 47 han sido dadas de alta.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la “abuela heroína” por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]