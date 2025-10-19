Pachuca.- En un operativo de seguridad realizado en la localidad de La Calandria, municipio de Tula, Hidalgo, se llevó a cabo el aseguramiento de al menos seis pipas de gas LP, así como de varios vehículos particulares.

Durante la mañana de este domingo, se registró una amplia movilización de fuerzas federales y estatales sobre los caminos de esa localidad, donde fueron aseguradas diversas unidades con logotipos de empresas como Gas Tomza, Zu Gas, Gas Capital, Gas Chapultepec, Gasomático y Grupo Centurión.

Se informó que tanto las pipas como los automóviles particulares quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El operativo, en el que participaron agentes de Seguridad Pública estatal y fuerzas federales, se efectuó en calles y predios de la zona como parte de las acciones para combatir el robo de combustible en esta región.

El robo de hidrocarburos continúa como uno de los principales delitos en esta entidad, particularmente en la región de Tula, donde además se registran otros ilícitos como homicidios dolosos.

En relación con este tipo de hechos, ayer se reportó también el asesinato de una persona que fue privada de la vida por disparos de arma de fuego en la comunidad de Ignacio Zaragoza, perteneciente al mismo municipio de Tula.

De acuerdo con reportes de seguridad, el ataque ocurrió cuando un grupo de sujetos abrió fuego contra un hombre identificado como Orlando “N”, de 31 años de edad, quien se encontraba a bordo de un vehículo con placas del Estado de México.

Los agresores, que viajaban en una camioneta BMW, huyeron del lugar tras la agresión. Aunque se desplegó un operativo de búsqueda, no se logró la detención de los responsables.

afcl/LL