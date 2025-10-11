El estado de la pequeña Jazlyn Azuleth, de dos años de edad, una de las sobrevivientes de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, “es estable” y ya se encuentra fuera de terapia intensiva, precisó Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau.

Tras una primera cirugía que se realizó a la menor en el Shriners Hospitals for Children, en Estados Unidos, advirtió que las quemaduras “no son tan fáciles de manejar”, y aunque no se puede saber cuánto tiempo podría tomar su recuperación al 100%, pues la rehabilitación es un proceso lento, afirmó que el pronóstico para Jazlyn “es definitivamente favorable”.

“La chiquita está bien, está estable, ya salió de terapia intensiva. Se encuentra ya en un área de rehabilitación en donde se empezaron con los ejercicios que se deben hacer para poder mover las extremidades, las manitas, sus pies y está tranquila, ya empezó a caminar también con apoyo, por supuesto, pero su estado es estable”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Virginia Sendel explicó que a la menor se le hicieron cirugías para arreglar la movilidad de sus extremidades, además de una en la cabeza y, por lo pronto, “está en tela de duda” si se le practicarán más cirugías, pues depende de su evolución.

“En el caso de ella, las secuelas [que podría tener] están en el movimiento de las manos, de los pies y los deditos de los pies, y quizá las cicatrices en la frente, si es que le quedan, todavía no tenemos esa respuesta”, comentó.

Como parte de la rehabilitación que se le brinda a la menor en el hospital destacan ejercicios para la movilidad de sus manos, con terapia que está recibiendo diariamente, se trata de ejercicios que incluyen tocar un pequeño piano o moviendo alambritos que tienen pelotitas para jugar; “eso se tiene que practicar en la mañana y en la tarde”, indicó la presidenta de la Fundación Michou y Mau.

Explicó que atender a un menor que lleva 50% de superficie corporal quemada representa un costo de medio millón de dólares para el hospital Shriners; si la quemadura tiene una superficie superior a 80%, sube a un millón de dólares, costos que no se le cobran a quienes ingresan a este hospital.

El pasado 17 de septiembre esta casa editorial dio a conocer que Jazlyn Azuleth, quien fue rescatada por su abuela Alicia Matías, quien falleció, en la explosión de la pipa, registrada el 10 de septiembre, presentó quemaduras de tercer grado en 25% de su cuerpo, por lo que requerirá cirugías y varios meses de recuperación.

En un inicio la menor había sido atendida en el Hospital Centro Médico Siglo XXI; el 15 de septiembre se informó sobre su tras-lado a Galveston, Texas.