A poco más de cinco meses del asesinado de y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, , autoridades capitalinas colocaron un altar dedicado a los dos funcionarios, como parte de la ofrenda monumental que engalana la plancha del Zócalo capitalino.

Ubicado frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el colorido altar tiene un en el que se aprecian los rostros de Ximena y José, en un fondo en colores morado y negro y una flor anaranjada.

Como parte de la ofrenda destacan figuras monumentales perros con máscara de calavera, jarrones con flores de cempasúchil, calaveras de colores, panes de muerto, veladoras y frutas como mandarinas, plátanos, cañas y naranjas.

Entre las decenas de flores de cempasúchil naturales que acompañan el altar, destacan figuras de ajolotes rosas.

A su paso por el Zócalo, decenas de capitalinos y visitantes toman fotografías de este y los demás altares que componen la ofrenda monumental que estará instalada hasta el 2 de noviembre.

La ofrenda de este año -que fue seleccionada tras una convocatoria pública- lleva el título de “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición” y rinde homenaje a 12 figuras femeninas y deidades prehispánicas como Tonantzin, Cuerauáperi e Ixmucané, entre otras, de acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX.

dmrr

