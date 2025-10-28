Más Información

En próximos días, se anunciará la , informó la jefa de Gobierno, .

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que , “es un servicio que ha tenido mucho éxito, es el servicio más grande de América Latina”.

“Consideramos que es importante ampliarlo y lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo ya en los próximos días, y vamos a estar muy al pendiente de que se cumpla con la obligación que tienen las empresas que están contratadas para dar este servicio”.

Sobre fallas en el sistema, así como daños en las bicicletas, Brugada enfatizó que se tiene monitoreo y verificación de que la infraestructura esté bien. “Sabemos que sufre uso rudo en horas pico, también se utiliza mucho, pero este servicio tiene que estar al 100 y para eso se paga a una empresa dedicada a atender este tema”.

