El secretario de Gobierno, , adelantó que el próximo viernes 31 de octubre las autoridades capitalinas se para llegar a acuerdos respecto a la petición de aumento de tarifas.

“En efecto hay una petición de los transportistas de la ciudad porque se ajuste la tarifa, estamos en una el secretario de Movilidad, el secretario de Finanzas, y un servidor, para ver alternativas”, dijo.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el secretario de Gobierno fue cuestionado acerca de este tema, por lo que aprovechó para pedir su apoyo al diputado Pablo Trejo para que los transportistas no hagan cierres en las calles en estos días, todavía que próximamente se reunirá con ellos.

Aseveró que “no tiene ningún sentido hoy un cierre de calles de transportistas cuando el viernes vamos a platicar con ellos”, dijo.

