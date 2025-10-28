Toluca, Méx.— Tras el bloqueo de diversas vías tanto en el Valle de México como en el de Toluca por parte de transportistas de agua, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que habrá reuniones regionales para buscar soluciones.

Lo anterior, al asistir al Primer Informe de Actividades Legislativas de diputados federales del Estado de México, realizado en el Teatro Morelos.

En tanto, inconformes y autoridades mexiquenses sostuvieron un diálogo con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia, quienes escucharon las demandas y definieron mecanismos de trabajo conjunto para garantizar el suministro de agua sin afectar a la población.

Uno de los acuerdos fue revisar cada caso y proporcionar información detallada sobre el número de pipas reguladas.