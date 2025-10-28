La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) mantiene para este miércoles 29 de octubre el llamado para bloquear las principales vías de comunicación con la Ciudad de México, ya que en reuniones sostenidas con autoridades capitalinas no se resolvió homologar la tarifa a los usuarios conforme a la del Estado de México, es decir, incrementarla dos pesos.

El pasado 15 de octubre el pasaje para el transporte mexiquense subió de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros.

En un comunicado, la FAT refirió que sólo ha habido reuniones con funcionarios, sin concretar acuerdos.

Esto, indicó, a pesar de que “la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, les atendió en persona y dio su palabra de concretar el aumento del pasaje en transporte público concesionado”.