La jefa de Gobierno, Clara Brugada confía que este viernes se llegue a un acuerdo con transportistas respecto al incremento de tarifa que solicitan.

Ante el Megabloqueo que integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) alista este miércoles, la mandataria capitalina indicó que el diálogo será diario hasta que haya un acuerdo.

Los transportistas solicitan incremento a la tarifa homologada a la actual del Estado de México, de 14 pesos, aunque también contemplan que se otorgue un bono de combustible.

Lee también: "La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

Este martes, la jefa de Gobierno en conferencia de prensa señaló que la tarifa “ése es uno de los puntos en los que seguramente va a discutirse todos los días, yo espero que el viernes se llegue a un acuerdo, y sabemos que tenemos una infraestructura de transporte que tiene que mejorarse también, eso va junto con cualquier decisión que se pudiese tomar”.

“La población reclama acerca de los mejores servicios que se requieren, y también el sector transportista reclama aumentos de tarifa, entonces, son todas las aristas que se tienen que contemplar. Nosotros, mientras tanto, vamos a mantener las tarifas públicas con el mejor transporte posible. Nosotros le apostamos a la extensión del transporte público y a mejorar y a hacer que se vaya transformando de fondo la movilidad en la ciudad. Se ha avanzado, todavía falta, hemos avanzado en la electromovilidad, se ha avanzado mucho en la ciudad, vamos a seguir avanzando. Mientras tanto, lo de las tarifas, pues, tendrá que en estos días, pues discutirse todos los días hasta que se llegue a un acuerdo”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr