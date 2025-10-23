La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 146 millones de pesos para obras y acciones de rehabilitación de los ductos de drenaje y agua potable de la alcaldía Venustiano Carranza, además de asumir compromisos en materia de seguridad y mejora a las escuelas en la colonia Arenal.

Este jueves se llevó a cabo la 49 jornada del Programa Gobierno Casa por Casa, en la colonia El Arenal, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante su mensaje destacó que la inversión es en respuesta a las familias que resultaron afectadas por las lluvias fuertes de las semanas recientes; aunado a ello, se hará una intervención integral en las cuatro secciones de los Arenales, acciones que también comprenderán iluminación total de vialidades y mejoramiento de escuelas públicas.

La mandataria capitalina recordó que la ciudad enfrentó una situación grave de intensas precipitaciones pluviales. Foto: Especial.

La mandataria capitalina recordó que la ciudad enfrentó una situación grave de intensas precipitaciones pluviales, de magnitud tal, que no se habían registrado antes, lo que provocó inundaciones en varias partes de la entidad.

“Así que quiero informarles que aquí en la Venustiano Carranza vamos a invertir 146 millones de pesos para obras y acciones de rehabilitación de drenaje y de agua potable”, indicó Brugada Molina.

Desglosó que como primer paso se atenderán las más de mil solicitudes de servicios públicos que han presentado vecinas y vecinos, quienes solicitan bacheo, poda de árboles, desazolve, entre otros, por ello, dijo que se apoyará a la demarcación para que esa tarea tan grande se resuelva.

La jefa de Gobierno instruyó al secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, a iniciar las labores de desazolve con el apoyo de tres vehículos hidroneumáticos, conocidos como vactors, mismos que se quedarán de manera permanente en dicha localidad.

En cuanto a la iluminación de las cuatro secciones de la colonia El Arenal, la mandataria capitalina refirió que se van a instalar 2 mil 280 nuevas luminarias.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, precisí que la colonia El Arenal cuentan con más de 120 manzanas, por lo que se colocarán más de 2 mil nuevas luminarias a través de un programa que, dijo, “está permitiendo que, principalmente, se refuerce el alumbrado.

También el compromiso es reparar las escuelas públicas que se ubican en dichas colonias.

