La jefa de Gobierno, , y el jefe de la Policía capitalina, , reconocieron hoy el trabajo desempeñado por policías durante la marcha del pasado 2 de octubre.

“Es el caso también del papel de contención, de resistencia, para evitar una confrontación directa, a pesar de poner en riesgo su propia integridad física, por el bien de la ciudad, y para garantizar que la policía sea constructora de paz y no de confrontación, como sucedió el 2 de Octubre. Ése es el cotidiano que hoy venimos a reconocer”, afirmó, Clara Brugada.

Lo anterior fue dicho durante la ceremonia de entrega de reconocimientos y ascensos a integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizada este jueves, en el Bosque de Chapultepec.

Brugada Molina se refirió a lo sucedido durante la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco, asegurando que las mujeres y hombres de la SSC se desempeñaron con profesionalismo y entereza, sin caer en provocaciones.

Por su parte, Pablo Vázquez dijo que la ceremonia organizada es un homenaje a las y los policías que apoyaron durante la manifestación.

“De manera especial, con absoluto agradecimiento, rendimos un homenaje a las y los policías que con arrojo, templanza, entereza, y haciendo frente a la adversidad, sin dar un paso atrás acompañaron las manifestaciones en el marco del aniversario del 2 de octubre. Mi reconocimiento a todas y todos ustedes”, afirmó.

El jefe de la Policía felicitó a quienes recibieron condecoraciones, reconocimientos, ascensos, así como a quienes participaron en el despliegue por la mencionada manifestación.

Tras los actos violentos durante la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el saldo fue de 94 policías heridos.

dmrr/cr

