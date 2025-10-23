Autoridades de la Ciudad de México entregaron reconocimientos y ascensos a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la ceremonia realizada en el Monumento a la Patria, allí agradeció a las mujeres y hombres de la corporación.

"Tenemos a la mejor Policía del país y estos son los resultados, así que vengo a agradecer a la Policía de la Ciudad de México, vengo a reconocer a todo ese esfuerzo llevado a cabo. Hoy al imponer condecoraciones y entregar reconocimientos ponemos nombre a quien practica diariamente una visión comprometida para cumplir con su deber", afirmó.

Por su parte, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho reconoció el trabajo de quienes conforman las filas de la institución.

"Por ello, por su servicio, por su lealtad, por su disciplina, hoy reconocemos a quienes han sido distinguidos como policía de los meses de enero a agosto de 2025. Celebramos a las y los compañeros que con su trabajo mitigan el dolor de las víctimas de la violencia", dijo.

Vázquez Camacho también aseguró que en la presente administración se ha reconocido a más de 11 mil policías por su desempeño, se han entregado más de 5 mil recompensas económicas por actos destacados de servicio, y se han otorgado más de 4 mil 200 ascensos en reconocimiento a la trayectoria, al nivel académico o por diversos hechos meritorios.

Clara Brugada reconoce a policías de la SSC: “Tenemos a la mejor corporación del país”. Foto: Especial

Ambos funcionarios mencionaron las labores realizadas por los efectivos de la SSC el pasado 2 de octubre, para resguardar la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco.

En la ceremonia también se entregaron ascensos y recompensas a elementos de los diversos agrupamientos de la SSC.

La oficial Belén Álvarez es elementos de la Subsecretaría de Tránsito y fue reconocida por haber apoyado a una mujer en labor de parto cuando estaba a bordo de un taxi.

La policía no había realizado una labor así, pero ese día puso en práctica su capacitación en la corporación, por lo que se siente orgullosa.

"Me siento muy orgullosa portando el uniforme, más que nada porque al ser de Tránsito, a veces nos dicen que Tránsito solamente es vial ¿no? Pero claro que no", dijo la oficial, con su reconocimiento en mano.

