Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas
Seis de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad y la mayor percepción de inseguridad se registró en Culiacán, Sinaloa (88.3%), en Irapuato (88.2%) y en Chilpancingo, Guerrero (86.3%), señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte destaca que las ciudades que registran la menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García, Nuevo León (8.9%); Piedras Negras, Coahuila (15%), y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (15.6%).
Señala que durante el tercer trimestre de 2025, 40.6% de la población manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.
La encuesta, realizada en 91 áreas urbanas, refleja una ligera variación respecto al trimestre anterior, pero mantiene a la percepción de inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a la población.
¿En qué lugares se sienten más inseguros los mexicanos?
Los lugares donde los mexicanos se sintieron más inseguros fueron los cajeros automáticos en vía pública, con 71.7%; transporte público, con 64.9%; en la calle, con 64.4% y en la carretera, con el 57.1%.
La Secretaría de Marina se mantuvo como la institución con mayor confianza para las labores de prevención y combate a la delincuencia con un 86.7% de personas que consideran que tiene un desempeño muy o algo efectivo.
La Fuerza Aérea Mexicana recibió la aprobación del 83.2 %; el Ejército, con 83%; Guardia Nacional, con 73.2 %; la policía estatal, con 52.7 % y la policía preventiva municipal, con 46.8%.
