Culiacán, Sin. a 22 de Agosto.- En una nueva escalada de violencia en la capital del estado, en diversos sectores, se registraron cinco nuevos asesinatos, una de las víctimas es una mujer de nombre Manuela “N” de 65 años de edad, su cuerpo fue encontrado en con impactos de bala en una vivienda, de Aguaruto.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que en una vivienda, donde hace 15 días fue privado de la vida un joven en el exterior, se encontraba una mujer victimada a balazos, por lo que al acudir, certificaron el hecho.

Cerca de esa misma zona, en la colonia las Torres, en un taller mecánico fueron privados de la vida con impactos de bala Brian Abel “N” de 21 años y Sergio “N” de 35 años, los cuales se encontraban trabajando en la reparación de un vehículo.

El ataque se produjo por la avenida José García Icazbalceta, de dicho sector, pese a que las corporaciones de seguridad llegaron minutos después del ataque a los mecánicos, no se logró la detención de los presuntos responsables.

La tarde de este miércoles, en un lote baldío de una de las calles del fraccionamiento Villa Bonita, fue encontrado el cuerpo de un varón, de apariencia joven, con las manos atadas a la espalda e impactos de bala, este no portaba ningún tipo de identificación.

El cuerpo de un hombre envuelto en bolsas de plástico y con un mensaje colocado en una cartulina, fue encontrado en un lote baldío del fraccionamiento Santa Rocío, los peritos de la Fiscalía General del estado, luego de levantar las actas respectivas, dispusieron su traslado al Servicio Médico Forense.

