Hermosillo.- Joel “N”, de 51 años de edad, probable responsable del delito de abandono de personas tras el accidente carretero ocurrido en el tramo Guaymas-Hermosillo, Sonora fue detenido en el estado de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), cumplimentó una orden aprehensión en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridades del Estado de Sonora.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron el viernes 17 de octubre del presente año, un autobús de pasajeros que había salido de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, llevando a más de 30 pasajeros a bordo.

Lee también Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Durante el trayecto, la unidad se volcó sobre la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo, resultando 24 personas lesionadas y 7 personas sin vida.

Tras el accidente, Joel “N” y su acompañante, ambos choferes del autotransporte propiedad de la empresa Tufesa, habrían abandonado el lugar de los hechos sin brindar ayuda a los pasajeros afectados.

Elementos de la Unesa localizaron y ejecutaron la orden de aprehensión en Guamúchil, y el detenido será trasladado a Sonora, donde quedará a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial de esa entidad.

Lee también Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Continúa operativo de búsqueda de otro conductor

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que mantiene un operativo para cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los dos conductores plenamente identificados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, lesiones culposo y daños, así como abandono de personas.

Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, puntualizó que las órdenes de aprehensión derivan del accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera internacional, donde el autobús de la línea Tufesa, unidad 535, volcó causando la muerte de 7 personas y lesiones a 24 pasajeros.

Agregó que las investigaciones ministeriales establecieron que ambos choferes abandonaron el lugar tras el siniestro, por lo que también enfrentan imputaciones por abandono de personas.

Lee también Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

De acreditarse que recibieron ayuda de terceros para escapar del sitio, también podría procederse en contra de dichos cómplices, a lo que se suma que se emitieron solicitudes de colaboración interinstitucional con autoridades de otras entidades para su pronta captura.

Con base en los resultados de peritajes en criminalística y dictamen de causalidad, se determinó que el percance fue provocado por pérdida de control, salida del camino y volcadura atribuible al conductor, afirmó.

Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía de Sonora, detalló que los conductores del autobús, presuntos responsables del accidente, podrían alcanzar hasta un acumulado de 50 años de prisión, por los delitos que se les imputan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL