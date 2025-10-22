Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Un derrame de hidrocarburo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado afectaciones en el río Pantepec y ya alcanzó el río Tuxpan, alertando a autoridades y comunidades cercanas.

A través de sus redes sociales, Pemex informó que se han instalado dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial para mitigar el impacto en la zona afectada. Además, personal especializado trabaja en la colocación de tres barreras adicionales para reforzar la contención y facilitar la recuperación del hidrocarburo derramado.

Lee también Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Para la limpieza y remediación en la zona afectada se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec.



Personal especializado realiza la instalación de otras tres barreras para consolidar la contención… pic.twitter.com/qMrLblgjHQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

La Dra. Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, realizó una visita de supervisión a la ribera de los ríos Pantepec y Tuxpan, acompañada de personal de Logística de la empresa, para constatar las acciones de remediación y asegurarse de que las labores se desarrollen conforme a los protocolos de seguridad y protección ambiental.

Las imágenes compartidas por la empresa muestran la magnitud del derrame y las medidas implementadas para proteger el entorno natural. Las autoridades continúan las labores de limpieza y recuperación del área afectada.

La Dra Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, acudió a una visita de supervisión de las acciones de remediacion en la rivera del rio Pantepec/Tuxpan con personal de Logística de la empresa#Pemex #Veracruz #ResponsabilidadSocialPemex… pic.twitter.com/WBBQZ52JBE — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL