La Secretaría de Marina implementó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec Tuxpan, detectado en días pasados en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, en dicha entidad.

A la fecha, se mantiene seguimiento y se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo y Tuxpan, Veracruz, de igual forma en coordinación con diversos órdenes de gobierno y Pemex atienden la contingencia.

Al momento, las acciones realizadas por la dependencia en coordinación interinstitucional, han sido la movilización de personal y material especializado, la activación del Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado, el inicio de actividades de contención en El Higueral y vuelos de reconocimiento.

Asimismo, dentro de las acciones planificadas se encuentran la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos y recuperación de hidrocarburo, la dispersión con sustancias químicas, desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de citada contingencia.

En un comunicado oficial señaló que las acciones de alertamiento a la población acompañan todo lo anterior, a fin de evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame.

Dentro de ese seguimiento, informó que la institución cuenta con 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia, sugiriendo atender todas las recomendaciones que les indiquen las autoridades correspondientes”, aseguró.

