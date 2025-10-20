El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 8 mil 569 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran desplegados en cinco estados del país para atender la emergencia causada por las lluvias recientes, sin descuidar las tareas de seguridad en el resto del territorio nacional.

“En este momento están trabajando 8 mil 569 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Quiero resaltar que no se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar y de la Guardia Nacional en el resto de las entidades, principalmente en el apoyo a la estrategia nacional de seguridad pública”, precisó Trevilla Trejo durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Defensa detalló que, del 9 al 19 de octubre, se han realizado labores de auxilio y recuperación en Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde miles de familias resultaron afectadas por las intensas lluvias.

En Hidalgo, se evacuaron 98 personas, se distribuyeron 35 mil 395 despensas —más de 30 mil mediante puentes aéreos con 21 helicópteros— y 46 mil 338 litros de agua embotellada. Además, se atendió a 4 mil 325 personas alojadas en 58 albergues. En la fase de recuperación, se desazolvaron 493 viviendas, se retiraron 100 mil 524 metros cúbicos de piedra y tierra, y se limpiaron 38 mil 570 metros lineales de calles y avenidas.

En Puebla, el Ejército evacuó 56 personas, distribuyó 44 mil 765 despensas y brindó alimentación a mil 422 personas en 21 albergues. También se apoyó en la limpieza de 985 viviendas, el retiro de 28 mil 520 metros cúbicos de material y la rehabilitación de 33 mil 785 metros lineales de calles.

Por su parte, en Veracruz, se evacuaron 166 personas por vía aérea, se entregaron 47 mil 236 despensas y 114 mil 747 litros de agua embotellada, además de brindar alimentación a 3 mil 146 personas en 31 albergues. En la etapa de recuperación, se desazolvaron mil 932 viviendas y se retiraron 145 mil 684 metros cúbicos de piedra y tierra. Trevilla destacó que la recuperación en Poza Rica presenta un avance del 75%, mientras que en Álamo alcanza el 64%.

Marina refuerza apoyo con 4 mil 819 elementos y 19 helicópteros

En tanto, el almirante José Manuel Salinas Pérez, jefe del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina, informó que la institución mantiene desplegados 4 mil 819 elementos en apoyo a la población afectada, integrados en 15 brigadas de respuesta a emergencias.

“Contamos con cinco antenas de Starlink, 59 equipos satelitales y 151 equipos de radiofrecuencia, además de vehículos, aeronaves, buques, embarcaciones, drones, plantas potabilizadoras y cocinas móviles”, señaló Salinas Pérez.

El almirante detalló que, hasta la fecha, la Marina ha auxiliado o evacuado a 11 mil 203 personas, brindado 13 mil 137 atenciones médicas, 82 mil 204 traslados a albergues y despejado 539 vías de comunicación. También se han retirado 17 mil 323 metros cúbicos de lodo y escombros, 4 mil 927 árboles y espectaculares.

