Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Villahermosa, Tab.— “¿No necesita un repartidor?”, en la Zona Luz pasan personas con mochila al hombro, preguntando en los pocos locales abiertos por una oferta de empleo. El barrio mágico, inaugurado en 2023, presume más tiendas con productos asiáticos que con artesanías tabasqueñas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desempleo en Tabasco para el segundo trimestre de 2025 fue de 4.94%, lo que implicó un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, cuando fue de 4.14%.

“¿Cuándo se hablaba de que el sureste creciera más que el norte de México?”, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador un año atrás, el 2 de febrero de 2024, durante la inauguración del malecón de Villahermosa.

Cerca de 31 mil metros de andadores, locales comerciales y el mirador hacia el río Grijalva tuvieron un costo de 2 mil 965 millones de pesos, pero a más de un año de su inauguración no parece un punto turístico ni comercial. Luego de las 18:00 horas, la misma gente recomienda no salir.

“Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela”, dice Alberto Naranjo —miembro del PRD en Tabasco y excolaborador del expresidente López Obrador— a EL UNIVERSAL en una entrevista dentro de su negocio en la misma Zona Luz, a un par de cuadras del malecón. Mientras Alberto recuerda cómo fue su despedida con el exmandatario, en la televisión de su negocio aparece constantemente la cara del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López, y de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

“Claro que es un batacazo muy fuerte. Es la lucha de poder. Son grupos internos en Morena que se están dando con el bate, con el guante y con la misma pelota de beisbol… se están dando con todo, hasta la muerte”, dice el diputado Fabián Granier, hijo del exgobernador Andrés Granier y único representante del PRI en el Congreso de Tabasco.

Asegura que la decadencia de su estado comenzó en el sexenio del perredista Arturo Núñez: “Fue tanta su sed de venganza hacia mi familia que no supo gobernar y desde ahí fue a pique, sólo era venganza, venganza, venganza, y no le preocupaba el estado ni lo que vivía la gente”.

Pero fue al final del sexenio de Andrés Granier cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a retrasar los pagos a contratistas y proveedores instalados en Tabasco. “Lo que a nosotros nos pasó a fregar fue el asunto de Pemex, ya después Arturo y luego Adán… tenemos fe en Javier May”, dice un chofer de taxi en Villahermosa.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 revela que nueve de cada 10 tabasqueños se sienten inseguros en su estado. Mientras 70% de la población cree que la inseguridad es el principal problema en Tabasco, en segundo lugar colocan al desempleo.

Los mismos datos del Inegi afirman que al menos 31% de los hogares en Tabasco han sido víctimas de la delincuencia y se tiene la estimación de que se cometen 35 delitos por cada 100 habitantes.

Tabasco es el segundo estado con mayor percepción de inseguridad en el territorio nacional, sólo después de Morelos, con 89 y 90 puntos, respectivamente.

El municipio de Centro no tiene policías, es la policía estatal la encargada de la seguridad en la capital. Se ven pocos elementos, pero se ve todavía menos presencia de la Guardia Nacional, que sólo está cerca del Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador.

“Los policías están percibiendo alrededor de 9 mil pesos al mes. Entonces, dígame usted qué puede hacer un policía arriesgando la vida con lo que está pasando ahorita. Con qué ganas sale a hacer su trabajo… no, sale con miedo”, reclama Fabián Granier.

En la colonia Tabasco 2000 el ambiente es diferente, aunque al igual que en la Zona Luz hay poca gente, en esta hay restaurantes y tiendas departamentales. En la esquina de un crucero sobresale un casino con una enorme R. Se sabe que es uno de los negocios de los Bermúdez Requena.

Frente a ese establecimiento se ubica el fraccionamiento El Campestre, zona exclusiva donde el acceso es restringido y “donde tienen todas las familias prominentes de Tabasco sus casas”, según el mismo conductor de taxi.

El 22 de diciembre de 2023 se registró una balacera dentro del fraccionamiento, precisamente en la casa donde vivía Hernán Bermúdez Requena. En septiembre de 2025 la chapa de la puerta principal del número 132 luce totalmente destrozada y la reja del portón tiene un letrero de “Asegurado” por la Fiscalía General del Estado.

A un lado de la casa blanca de dos pisos se observa una construcción más alta, cámaras de seguridad y techo de lámina. “Esa es la cancha de frontón de la que tanto se habló”, dice un vecino.

La sesión lleva una hora de retraso, pero el presidente del Congreso, el diputado Marcos Rosendo Medina, accede a una breve entrevista con EL UNIVERSAL.

“El estado está con estabilidad”, asegura el también exsecretario de Gobierno con Adán Augusto López Hernández.

“Hay una situación económica compleja que deriva de que tenemos una economía petrolífera y es un hecho público que ha habido retrasos en la cobertura de los pagos de Pemex a proveedores. Eso impacta también en la industria restaurantera, hotelera, en la prestación de servicios porque, pues, la economía y el estado de eso viven”, admite el diputado de Morena.

El legislador Pedro Palomeque, también coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el estado, reclama el abandono al campo tabasqueño, particularmente a los productores de cacao y plátano, que son quienes generan más empleos relacionados con la agricultura.

“Por desgracia, en los últimos años la zona platanera, por ejemplo, que son casi 18 mil hectáreas y que genera más de 20 mil, casi 30 mil empleos, ha tenido una caída de precios tremenda por la falta de exportación y eso ha generado que en el estado y en la zona, sobre todo la zona de Los Ríos, haya mucha pérdida de empleos”, dice.

“¿No ocupa quién le lave sus trastes?”, pregunta una mujer con mochila al hombro asomándose a un local de hot dogs, en la Zona Luz de Villahermosa.